Томские ученые создали технологию производства керамических зубных имплантов

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Исследователи Томского госуниверситета (ТГУ) разработали технологию получения керамических зубных имплантов. Это первый подобный продукт в России.

Технологию получения керамических зубных имплантатов разработали в научно-образовательном центре (НОЦ) «Аддитивные технологии» ТГУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замдиректора центра Владимира Промахова.

«Разработана технология получения керамических имплантатов. <…> У нас в России такого продукта нет и не было. Теперь мы имеем собственную российскую полноцикловую технологию производства любой формы имплантатов», — рассказал Промахов.

Керамический материал изготовили из нанопорошков оксидов циркония и алюминия. Сейчас технологию сертифицируют, отметил замдиректора НОЦ.

«Нет универсальной технологии разработки имплантата. Нужна разработка хирургических протоколов. В конечном виде это может представлять условный чемоданчик у хирурга», — уточнил Промахов.

В набор войдут имплантаты с разными геометрией, абатментами (переходная часть между искусственным корнем в десне и коронкой, выступающей над ней) и сверлами.