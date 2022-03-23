Обыски прошли в омском правительстве

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В министерстве энергетики Омской области прошли обыски по уголовному делу о превышении полномочий. В нем может фигурировать министр Антон Гаак.

В министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области проводился обыск в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), передает «Омск-информ» без ссылки на источник.



«Согласно материалам дела, в апреле 2020 года глава минэнерго Антон Гаак отдал устное распоряжение директору одного из акционерных обществ, подведомственных министерству, о трудоустройстве сотрудника, чем явно превысил свои должностные полномочия, — пишет издание. — При этом сотрудник фактически не выполнял возложенные на него трудовые обязанности, а работал в министерстве энергетики. В период с 4 апреля 2020 года по 7 октября 2021 года ему была выплачена из средств предприятия зарплата на сумму 474,3 тыс. рублей».

По сведениям Тайги.инфо, уголовное дело могли возбудить в региональном управлении МВД. В пресс-службе главка редакции сказали, что не комментируют информацию.



Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Антон Гаак родился 14 июня 1979 года.Окончил Омский государственный университет путей сообщения по специальности «промышленная теплоэнергетика». Позже занимал руководящие должности на омских энергетических предприятиях.

С декабря 2018 по май 2020 года был советником генерального директора АО "ОТЭК", исполнительным директором ООО «НИИАР-Генерация», с конца мая 2020 года – заместителем министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Затем назначен министром.

Антон Гаак приходится сыном председателю общественного совета при региональной энергетической комиссии Омской области, бывшему гендиректору омской «ТГК-11» Виктору Гааку.