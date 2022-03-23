Тело 11-летнего школьника обнаружили в Новосибирской области

23 Мар 2022, 10:48

11-летний мальчик обнаружен мертвым недалеко от дома в Чулымском районе Новосибирской области. О причинах смерти не сообщается.

Гибель ребенка порталу НГС подтвердили в Следственном комитете по Новосибирской области. Мальчика нашли в гараже.

В минсоцразвития региона рассказали о проверке: «Сформирована рабочая группа областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которой будет дана оценка полноты и достаточности исполнения органами системы профилактики Чулымского района полномочий по профилактике безнадзорности и защите прав детей»


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