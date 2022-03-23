Распадская угольная компания обновила локомотивный парк

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Распадская угольная компания обновила локомотивный парк
23 Мар 2022, 11:38

Железнодорожные предприятия Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) обновляют свои локомотивные парки. Современные тепловозы серии ТЭМ18ДМ поступили в Кузнецкпогрузтранс (КПТ) и Томусинское погрузочно-транспортное управление (ТПТУ).

Как сообщает компания, новые тепловозы оборудованы электронными пультами управления с функцией диагностики всех систем. Дизельная установка на таких машинах имеет собственную систему энергосбережения, а автоматические запуски остановка двигателя обеспечивают стабильную работу при низких температурах.

Особое внимание к безопасности: установлена автоматическая локомотивная сигнализация с яркими светодиодными фарами, электронный локомотивный скоростемер и регулятор параметров движения, телемеханическая система контроля бодрствования машиниста и круговое видеонаблюдение. Также есть система пожарной сигнализации и оповещения.

На локомотиве ТЭМ18ДМ комфортней работать машинистам: здесь просторная кабина с системой климат-контроля, стекла с автоматическим подогревом, регулировка освещенности. Есть холодильник для хранения продуктов. А благодаря электронике управлять машиной легче– многие процессы проходят в полуавтоматическом режиме.

Всего в локомотивном парке Распадской угольной компании – 41 тепловоз. КПТ и ТПТУ ежегодно перевозят свыше 40 миллионов тонн рядового угля и концентрата. Обновление железнодорожного транспорта обеспечит бесперебойную работу предприятий компании,поможет своевременно доставлять уголь на обогащение и потребителю.


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