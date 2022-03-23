Распадская угольная компания обновила локомотивный парк
Железнодорожные предприятия Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) обновляют свои локомотивные парки. Современные тепловозы серии ТЭМ18ДМ поступили в Кузнецкпогрузтранс (КПТ) и Томусинское погрузочно-транспортное управление (ТПТУ).
Как сообщает компания, новые тепловозы оборудованы электронными пультами управления с функцией диагностики всех систем. Дизельная установка на таких машинах имеет собственную систему энергосбережения, а автоматические запуски остановка двигателя обеспечивают стабильную работу при низких температурах.
Особое внимание к безопасности: установлена автоматическая
локомотивная сигнализация с яркими светодиодными фарами, электронный локомотивный
скоростемер и регулятор параметров движения, телемеханическая система контроля
бодрствования машиниста и круговое видеонаблюдение. Также есть система пожарной
сигнализации и оповещения.
На локомотиве ТЭМ18ДМ
комфортней работать машинистам: здесь просторная кабина с системой климат-контроля,
стекла с автоматическим подогревом, регулировка освещенности. Есть холодильник
для хранения продуктов. А благодаря электронике управлять машиной легче– многие
процессы проходят в полуавтоматическом режиме.
Всего в локомотивном парке Распадской
угольной компании – 41 тепловоз. КПТ и ТПТУ ежегодно перевозят свыше 40
миллионов тонн рядового угля и концентрата. Обновление железнодорожного
транспорта обеспечит бесперебойную работу предприятий компании,поможет своевременно
доставлять уголь на обогащение и потребителю.