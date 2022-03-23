КПРФ: официально не выдвинувшийся на довыборы новосибирского заксобрания экс-министр представляется кандидатом от «ЕР»

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Бывший министр социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов представляется на встречах с жителями кандидатом в депутаты регионального заксобрания от «Единой России», сообщили в КПРФ. При этом он официально до сих пор не выдвинут.

«Как сообщили редакции КПРФНск из Каргата, в город регулярно приезжает бывший министр облправительства Ярослав Фролов, ныне главврач новосибирской 34-й больницы, который на встречах с каргатцами представлялся кандидатом в депутаты от „Единой России“ на довыборах 22 мая. При этом он пока официально не зарегистрирован», — сообщили в обкоме партии 23 марта.

Фролов проводит встречи, в том числе с чиновниками, отметили в КПРФ.

Пока единственным выдвинутым и зарегистрированным кандидатом на довыборах в заксобрание по округу №8 является представитель КПРФ Алексей Горлач, говорится на сайте ГАС.Выборы.

«ЕР» действительно планирует выдвинуть бывшего министра труда и соцразвития Ярослава Фролова, говорили Тайге. инфо источники в политических кругах. Но пока он официально не подал документы.

Довыборы назначены на 20−22 мая — трехдневное голосование пройдет под предлогом «непростой» санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе. Округ №8 объединяет Убинский, Каргатский, Доволенский районы, часть Чулымского и Кочковского районов области.

Почему назначили довыборы

Округ №8 в заксобрании стал вакантным после сложения полномочий главы строительного комитета, единоросса Александра Морозова. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По словам источника, в 2019—2020 годах Морозов, как считает следствие, помог «подконтрольному ему „Коченевскому мясокомбинату“» получить грант на 41 млн рублей от областного министерства сельского хозяйства. По версии силовиков, деньги предназначались на строительство цеха и закупку оборудования для «Коченевского мясокомбината».

Ущерб оценивается в 15 млн рублей.

Александр Морозов — председатель совета директоров «Коченевской птицефабрики». Ее выручка в 2020 году составила 1,1 млрд рублей, а чистый убыток — около 500 млн. В 2021-м птицефабрика столкнулась с проблемами, остановив работу из-за роста цен на корм, технику и лекарства.

СППК «Коченевский мясокомбинат» возглавляет Сергей Осипов. Выручка кооператива в 2020 году составила лишь 7 млн рублей, чистая прибыль — 652 тыс. Осипов также был и.о. директора государственного Новосибирского речного колледжа и главой «Спортивно-оздоровительного комплекса „Зеленая Республика“», которые были учреждены облправительством., но проект не был полностью реализован.

Александр Морозов родился в 1958 году. С 1997 года избирается в новосибирское заксобрание, сейчас представляет «Единую Россию». Некоторое время он возглавлял региональное отделение партии. Морозов был избран по округу №8 и возглавлял строительный комитет регионального парламента.