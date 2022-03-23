Пьяный житель Искитима забил другого гитарой насмерть

© pixabay.com
Пьяный житель Искитима забил другого гитарой насмерть
23 Мар 2022, 13:14

Жестокое убийство произошло под Новосибирском. Мужчину подозревают в избиении собутыльника до смерти.

Двое мужчин употребляли спиртное в доме по улице Советская,193 в Искитиме. Они поссорились, рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

«В ходе конфликта обвиняемый нанес множественные, не менее 27 ударов руками и ногами, а также предметом, используемым в качестве оружия — гитарой — по туловищу и голове потерпевшего», — уточнили в ведомстве.

«После совершения преступления мужчина пытался скрыть следы, спрятав одежду потерпевшего и постельное белье со следами крови», — добавили в региональном управлении МВД.

Полицейские задержали подозреваемого.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемый арестован, в ближайшее время дело будет направлено в суд.


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Пьяный житель Искитима забил другого гитарой насмерть
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