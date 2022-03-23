Уголовное дело возбудили против жителя Красноярского края за попытку убийства младенца

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В Красноярском крае мужчину обвинили в покушении на убийство двухмесячного сына. Будучи пьяным, он жестоко избил младенца, а затем попытался свести счеты с жизнью. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Уголовное дело возбудили против 41-летнего жителя села Мотыгино по ч.3 ст. 30 пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю 23 марта.

По версии следствия, в вечернее время 19 марта в квартире дома на улице Боровая пьяный мужчина избивал двухмесячного сына. Его остановила 26-летняя мать мальчика, которая вернулась из магазина. Тут же обвиняемый попытался покончить с собой. Сейчас он находится в медучреждении под охраной полиции.

Ребенка с травмами и в тяжелом состоянии и увезли в Мотыгинскую районную больницу.

Семья состояла на профилактическом учете, как «находящаяся в социально опасном положении», уточнили в ведомстве.

