Квартиросъемщик в Омске ударил хозяйку ножом в спину из-за безденежья и украл у нее 400 рублей

Житель Омска признался в убийстве хозяйки квартиры, которую он снимал. У него не было денег заплатить за аренду. У потерпевшей он похитил банковские карты и 400 рублей.

Омский СК возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения 21 марта тела 53-летней женщины. Ее нашел супруг.



По подозрению в преступлении задержан 20-летний омич. «Подозреваемый, примерно две недели назад поссорившись с матерью и отчимом, ушел из дома и снял квартиру, которую посуточно сдавала потерпевшая. Когда 21 марта женщина потребовала заплатить за проживание, подозреваемый, не имевший денег, ударил хозяйку квартиры ножом в спину, повредив легкое, что повлекло смерть женщины на месте преступления», — говорится в сообщении следствия.

Подозреваемый украл у жертвы две банковские карты и 400 рублей и скрылся. Обнаружить его удалось после того, как он расплатился за товар похищенной картой. Молодого человека задержали на другой съемной квартире.

На допросе у следователя подозреваемый признался в содеянном. Следователями с применением криминалистической техники проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства и кухонный нож.