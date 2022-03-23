Инвестсовет одобрил проект разработки угольного разреза «Богатырь» в Новосибирской области

23 Мар 2022, 14:40

На совете по инвестициям Новосибирской области одобрена реализация проекта «Разрез Богатырь» входящим в угледобывающую компанию «Коулстар» предприятием. Участок является одним из самых крупных и перспективных месторождений антрацита в России.

Глава региона Андрей Травников напомнил, что в течение полутора лет с инициатором проекта обсуждались его параметры: «Найдены компромиссные решения и в отношении границ участков, предполагаемых к освоению, и по последовательности разведки и разработки, а также в логистических и экологических вопросах».

Угледобыча будет вестись в Искитимском и Черепановском районах, площадь территории — 309 кв. км. Разведанные запасы угля марки, А — более 370 млн тонн, прогнозные ресурсы — свыше 3,5 млрд тонн.

Объем инвестиций в проект составит около 56 млрд рублей. Срок окупаемости — 10 лет. Налоговые платежи в консолидированный бюджет Новосибирской области за период окупаемости превысят 15,6 млрд рублей.

Требуемые меры государственной поддержки инвестпроекта «Разрез Богатырь»: предоставление в аренду нескольких земельных участков; обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой путем оказания содействия в получении технических условий в сфере электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков, а также обеспечения подъездными путями до земельного участка.

Особое внимание обещают уделить экологической безопасности проекта: предусмотрено строительство обогатительной фабрики и собственной ЖД-станции погрузки непосредственно у карьера и вывоз угля только железнодорожным транспортом, исключая пыление и порчу дорог при использовании автотранспорта; применение технологий пылеподавления на угольных складах и местах пересыпа углей, системы «искусственного тумана».


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