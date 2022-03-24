Крупная федеральная компания открыла вакансии для новосибирцев

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МТС открыла более 50 вакансий в новосибирском регионе. Компания ведет набор специалистов бизнес-направлений и в области ИТ.

Как рассказали в МТС, в ИТ набор сосредоточен в области разработки разного стека технологий, также востребованы инженеры, аналитики, тестировщики, специалисты по Data Science, руководители ИТ-направлений, программисты, системные администраторы. Есть вакансии для монтажников связи, инженеров.



На работу в компании могут претендовать специалисты в области продаж и развития технической инфраструктуры, в сфере маркетинге, HR. Также МТС расширяет набор в службы клиентского сервиса (в том числе с возможностью удаленной работы) и в розничные салоны.

«Мы считаем важным предоставить возможность развития в МТС экспертам из тех компаний, которые сегодня покидают российский рынок или вынуждены сокращать специалистов. HR-команда МТС в Новосибирске рассматривает на новые позиции сотрудников самого разного уровня — от начинающих специалистов, в том числе студентов старших курсов, до состоявшихся экспертов и руководителей. Большое количество вакансий связаны с разработкой и развитием цифровых сервисов в самых разных областях — от медиа до финтеха, а это значит, что новых сотрудников компании ждет работа над действительно интересными проектами и возможность построить карьеру в современной ИТ-компании», — отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Всего в новосибирском регионе открыто более 50 вакансий МТС, в целом по России — более тысячи. С учетом текущей ситуации компания рассматривает прием на работу как отдельных специалистов, так и сформированных команд.