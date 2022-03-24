Авария на шахте в Кузбассе. Под завалами может быть человек

24 Мар 2022, 06:23

Выброс угля и газа произошел на шахте «Осинниковская» в Кузбассе. Проводится эвакуация.

Выброс угля и газа произошел на шахте «Осинниковская» в Кузбассе, пишет ТАСС со ссылкой на источник. В шахте ведется эвакуация, но под завалами может оставаться один человек.

UPD (10:35 кем): На поверхность вышли 73 человека, еще 315 поднимаются, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.

UPD (10:55 кем): По данным прокуратуры Кузбасса, в шахте «Осинниковская» при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение горной массы. Ведомство подтверждает, что один рабочий может находиться под завалом.

«Горные работы приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали и.о. Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли и прокурор города Осинники.

Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.


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