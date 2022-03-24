Маму с девятилетним мальчиком сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

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В Новосибирске водитель сбил мать с ребенком прямо на пешеходном переходе. Они попали в больницу.

Водитель 2000 года рождения ехал на Toyota Caldina по улице Петухова в сторону улицы Виктора Уса. У дома на Петухова, 67 он врезался в женщину с ребенком, которые переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора, сообщили в ГИБДД.



В результате ДТП пострадала женщина 1979 года рождения и мальчик 2013 года рождения. Их госпитализировали с предварительными диагнозами «закрытая черепно-мозговая травма» и «сотрясение мозга».