Энергетики решили обанкротить новосибирского фермера

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Энергетики решили обанкротить новосибирского фермера
24 Мар 2022, 08:25

Энергетики подали на банкротство одного из фермерских хозяйств Новосибирской области.

АО «Новосибирскэнергосбыт», которое собирает с населения платежи за электричество, подало иск о банкротстве КФХ «ЯКИМОВО». Сумма требований превысила 3 млн рублей, говорится на сайте арбитража.

Подробности дела пока не уточняются. Первое заседание не назначено.

КФХ «ЯКИМОВО» возглавляет Фрол Якимов. Фермерское хозяйство зарегистрировано в деревне Бурмистрово Искитимского района области. Выручка, по данным «Контур.Фокус», составила в 2020 году около 10 млн рублей, чистая прибыль — более 80 тыс.

Хозяйство получало господряды от Сибирского отделения РАН.

Искитимские СМИ писали, что на базе «ЯКИМОВО» был открыт модульный молочный завод для собственной переработки и упаковки молока. Его называли единственным подобным в районе. Там производили молоко, кефир, сметану, творог, масло, сыр, которые поставляли в Искитим и села. В 2015 году сообщалось, что на предприятии работают 36 человек.


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Энергетики решили обанкротить новосибирского фермера
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