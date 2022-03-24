Сотрудникам новосибирского государственного вуза предложили отдать часть зарплаты на Донбасс

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Сотрудникам новосибирского государственного вуза предложили отдать часть зарплаты на Донбасс
24 Мар 2022, 09:19

Администрация Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) попросила сотрудников перечислить часть зарплаты «трудящимся в Донецкой и Луганской народных республиках». При этом деньги должны сначала переводить «Федерации профсоюзов Новосибирской области».

«Профсоюзный комитет обращается к вам [работникам университета] с просьбой принять участие в сборе добровольных благотворительных пожертвований пострадавшим, трудящимся в Донецкой и Луганской народных республиках, — говорится в объявлении на сайте вуза. — Сбор пожертвований будет производиться на основании личного заявления работника, размер пожертвований определяете самостоятельно».

«Прошу удержать из моей заработной платы за март 2022 г. денежные средства в сумме…», — сказано в образце заявления.

В образце заявления также указано, что деньги будут перечисляться на счет «Федерации профсоюзов Новосибирской области». Ее возглавляет Лариса Цыбулевская.

По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка федерации профсоюзов в 2021 году составила 33,3 млн рублей, чистая прибыль — 11 млн.

СГУПС учрежден Федеральным агентством железнодорожного транспорта. Университет возглавляет Алексей Манаков.


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