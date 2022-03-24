Шестерых детей забрали у омички и завели на нее уголовное дело

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В Омске лишили родительских прав молодую многодетную мать. Органы опеки обнаружили, что в частном доме, где жила семья, не было спальных мест и вещей, а шестеро детей оставались голодными и грязными. Против женщины возбудили уголовное дело.

28-летнюю жительницу Омска лишили родительских прав на шестерых детей, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда 24 марта.

Суд установил, что семья жила в съемном частном доме, где у несовершеннолетних детей не было кроватей и вещей, они ходили голодные и грязные. Их отобрали у матери и возбудили против нее дело по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

«На момент рассмотрения дела ответчик привел жилое помещение в пригодное для проживания состояние, наведен порядок, приобретена необходимая мебель и посуда, сезонные вещи, игрушки, детские книги, развивающие игры, в холодильнике имеются запасы продуктов питания», — уточнили в суде.

Однако доводы женщины не повлияли на решение суда. Она не предоставила доказательств того, что сможет обеспечивать детей. Решение не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.