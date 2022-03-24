Красноярский губернатор решил назначить мэрам замов по «общественно-политической работе»

© vk.com/uss_av. Александр Усс

Правительство Красноярского края решило обязать муниципальные власти создать специальную должность замглавы администрации по «общественно-политической работе». Для этого чиновникам позволили расширить штат.

Первый вице-губернатор, глава правительства края Юрий Лапшин подписал постановление об увеличении предельной численность работников органов местного самоуправления в городах, районах и муниципальных округах. Документ был опубликован еще в начале марта, но никаких пояснений причины решения не содержал.

Но детали узнал бывший зам-главы управления архитектуры Красноярска Алексей Аксютенко. Он опубликовал в своем телеграм-канале копию письма главам муниципалитетов, которое подписано начальником управления территориальной политики губернатора Владимиром Богдановым. Из документа следует, что каждым муниципальным образованиям увеличили штатную численность на одну единицу для создания «заместителя главы по общественно-политической работе»

«Изменения согласованы с губернатором [Александром] Уссом», — сказано в письме.

«Видимо политическая обстановка в крае такова, что появилась потребность в людях которые будут на местах регулировать общественно-политические процессы, — прокомментировал Аксютенко. — Встает актуальный вопрос, где брать таких людей. Те люди которые действительно могут это делать маловероятно согласятся работать за зарплату муниципального чиновника, даже уровня заместителя главы. А кадров на местах нет от слова совсем. Может получился такая ситуация, замы по общественно-политической работе существенно осложнят и без того сложную общественно-политическую обстановку».

Общее число городов, районов и муниципальных округов в Красноярском крае - 61.

Александр Усс представляет «Единую Россию». Очередные выборы красноярского губернатора должны пройти в 2023 году.