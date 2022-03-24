Столетний новосибирец скончался от коронавируса

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Более 5,2 тыс. новосибирцев скончались от ковида в пандемию. За сутки умерли 12 человек, в том числе 100-летний мужчина.

«Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 63, 66, 100 лет и женщины в возрасте 58, 66, 67, 71, 72, 72, 77, 83, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5297 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 24 марта.

Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.

В отделениях реанимации остается 182 человека. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 23 пациента.

Подтверждено 293 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 249290, выписаны более 228,2 тыс.

В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 1218 пациентов, в том числе 43 ребенка.

