Мусульманскую общину в Новосибирске выселяют из памятника-мечети

© yandex.ru/maps

Новосибирские власти решили расторгнуть договор аренды с местной общиной мусульман «Ихлас». Организация много лет пользовалась зданием мечети. Там обнаружили многочисленные нарушения пожарной безопасности.

Департамент земельных и имущественных отношений правительства Новосибирской области отправил руководителю организации мусульман «Ихлас» Рафаилю Сулейманову уведомление о том, что договор безвозмездного пользования мечетью, заключенный в 2007 году, прекращает свое действие, передает «Сибкрай». Арендаторов попросили освободить помещение в течение трех месяцев.

После прекращения договора религиозная община обязана вернуть здание в том виде, в котором получила его в пользование, с учетом нормального износа. Все лишние постройки, объекты капитального строительства и рекламные конструкции должны быть демонтированы. Акт проверки памятника-мечети был составлен еще 18 февраля 2022 года.

«Существует угроза возникновения воспламенения, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также угрозу причинения ущерба объекту недвижимости — зданию памятника и его уничтожению», — говорится в отчете.

Согласно документу, помещения, в том числе и электрощитовая, захламлены предметами мебели, одежды, оберточно-упаковочного материала и других горючих предметов.

Мечеть в была построили на средства верующих в 1916 году на Андреевской площади. 15 июня 1927 года в этом здании проходил съезд мусульман Сибири. В 1937−38 годах мечеть была закрыта, минарет и гумбас разобраны, вся имевшаяся движимость расхищена, а здание передано клубу пожарных. Позже в здании мечети размещались разные госорганизации, последней из которых была «Новосибирскдорстройтрест».



В 2010 году, когда мечеть уже была передана «Ихласу», ее закрыли на реконструкцию. Здание разобрали и отстроили заново. По проекту мечеть обрела первоначальный исторический облик. Сразу после она стала памятником.

