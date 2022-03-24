Новосибирские власти озаботились поиском земли для посадки картошки жителями

© pixabay.com
Новосибирские власти озаботились поиском земли для посадки картошки жителями
24 Мар 2022, 11:42

Власти Новосибирской области озаботились поиском земли, чтобы жители смогли высадить картофель. Поручения даны чиновникам мэрии Новосибирска.

Минсельхоз Новосибирской области попросил муниципальных чиновников спросить жителей об их потребностях в организации дополнительных мест для посадки картофеля. Это следует из письма департамента мэрии инвестиций мэрии Новосибирска главам районов, копию которого опубликовал в твиттере независимый депутат горсовета Антон Картавин.

«В соответствии с письмом министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 17 марта 2022 года прошу вас через территориальные общественные самоуправления, управляющие компании или иными способами довести информацию до жителей района <…> о формировании потребности в земельных участках для посадки картофеля жителями города», — сказано в документе.

Участки, как следует из формулировок, могли бы предоставить областные сельхозпредприятия.


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