Новосибирские власти озаботились поиском земли для посадки картошки жителями
Власти Новосибирской области озаботились поиском земли, чтобы жители смогли высадить картофель. Поручения даны чиновникам мэрии Новосибирска.
Минсельхоз Новосибирской области попросил муниципальных чиновников спросить жителей об их потребностях в организации дополнительных мест для посадки картофеля. Это следует из письма департамента мэрии инвестиций мэрии Новосибирска главам районов, копию которого опубликовал в твиттере независимый депутат горсовета Антон Картавин.
«В соответствии с письмом министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 17 марта 2022 года прошу вас через территориальные общественные самоуправления, управляющие компании или иными способами довести информацию до жителей района <…> о формировании потребности в земельных участках для посадки картофеля жителями города», — сказано в документе.
Участки, как следует из формулировок, могли бы предоставить областные сельхозпредприятия.