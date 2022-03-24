Главный охотник Новосибирской области отправил недовольных барабинцев «к Путину и Байдену»

© Предоставлено Константином Терещенко

Охотники Барабинского района Новосибирской области выступили против передачи местных угодий другому району. Решение связывают с фигурой главы региональной организации, который в ответ на претензии отправил недовольных к президентам США и России.

«Областное общество охотников и рыболовов» решило передать охотхозяйство «Бехтенькое» от «Барабинского общества охотников и рыболовов» в ведение «Куйбышевского районного общества охотников и рыболовов». Недовольные жители Барабинского района провели собрание и обратились к президенту РФ Владимиру Путину (копия письма оказалась в распоряжении Тайги.инфо).

В «Барабинское районное общество охотников и рыболовов» сейчас входят более 400 человек. Оно занималось хозяйством «Бехтенькое» с 1945 года.

В 2000-х охотничьи угодья закрепили за Областным обществом охотников и рыболовов, тогда же был заключен договор совместной деятельности между барабинскими охотниками, которые не были против закрепления угодий, и областной организацией.

«Наша организация исправно осуществляла платежи в Областное общество охотников и рыболовов. В 2016 году в адрес общества поступило уведомление о расторжении договора. Это была первая попытка расторгнуть договор с нашей организацией. Поводом послужило увеличение размера платежей, а также претензии к работе руководства нашей организации, устаревший устав. В 2017 году были проведены выборы председателя правления нашего общества, приведен устав в требуемую форму, а так же приняты условия договора. В период с 2017 года по настоящее время со стороны областного общества выдвигались требования все больших отчислений, неоднократно изменялись условия договора с повышением отчислений, — рассказали охотники. — <…> В 2019 и 2020 году заключались договора на промышленный лов рыбы, жители села организованно заготавливают пушнину, ведется большая общественная работа. Наша организация существует на самостоятельном балансе, доходы формируются за счет членских взносов и выручки от продажи путевок на охоту в охотхозяйство „Бехтеньское“».

Бюджет барабинского общества составляет в среднем 1,25 млн рублей в год.

Очередное обострение конфликта произошло после того, как в июне 2021 года председатель Барабинского общества и независимый депутата местного горсовета Константин Терещенко выдвинулся на выборы главы правления Областного общества охотников и рыболов против ее бессменного руководителя Николая Кобыленко.

«Делегатами конференции был поддержан Николай Иванович Кобыленко. С того момента в нашем обществе начались различные проверки, а в октябре 2021 года в наш адрес был направлено уведомление о расторжении договора совместной деятельности, — говорится в обращении. — Позже было направлено письмо с переносом срока расторжения договора на 31 марта. В этот период была произведена очередная проверка. 16 марта 2022 года на заседании правления Областного общества охотников и рыболовов было принято решение о передаче охотугодий в соседний Куйбышевский район».

22 марта барабинские охотники провели собрание. На не один из них, Юрий Летов, сказал Николаю Кобыленко о намерении написать Путину, на что Кобыленко ответил «пишите кому хотите, хоть Путину, хоть Байдену», сказано в обращении.

«Считаем, что ответственность за создание социальной напряженности целиком и полностью лежит на решении, принятом Кобыленко», — отметили авторы.

Они также рассказали, что обращались к губернатору Андрею Травникову и главе Барабинского района, но решений «на сегодня не было принято».

Николай Кобыленко возглавляет областную организацию уже более 20 лет. Ее чистый убыток в 2020 году составил 6 млн рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», Кобыленко также выступает совладельцем ООО «Буг» в сфере недвижимости.