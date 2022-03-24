Льготная ипотека не спасет рынок недвижимости — эксперт

© Анастасия Кораблёва

Правительство предложило сохранить программу льготной ипотеки на новостройки, но внести коррективы. В частности увеличить процентную ставку с 7% до 12%. Это свидетельствует о том, что федеральная власть по-прежнему считает спасение отрасли одной из важнейших задач. Однако даже при сохранении мер поддержки нельзя исключать такого развития ситуации, при котором ипотека рынку не поможет. Рассказываем, почему.

Правительство предложило сохранить льготные ставки по семейной, дальневосточной и сельской ипотекам.



Продолжит действовать семейная ипотека под 6% для семей с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, дальневосточная ипотека под 2%, сельская ипотека до 3%.

Действующая программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой 7% будет модифицирована.

«Сейчас считаем, что пришло время изменить параметры, вернуть к тому, как они были раньше. А именно — поднять ставку до 12% (в сегодняшних условиях это неплохая ставка) и сумму кредита для четырех регионов, где стоимость недвижимости высокая, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская [область], поднять до 12 млн, а для всех других регионов поднять с 3 до 6 млн», — предложил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Нововведения намерены задействовать до 1 июля. Президент поддержал предложение.

По мнению эксперта в сфере недвижимости, новосибирского бизнесмена Дмитрия Холявченко, предложенная ставка будет привлекательной, однако даже она может не спасти рынок.

«Повышение ставки льготной ипотеки на новостройки неизбежный шаг для правительства. При этом важно учитывать, что планируемая ставка 12% остается очень низкой, относительно текущей инфляции. Это свидетельствует о том, что федеральная власть по-прежнему считает спасение строительной отрасли одной из важнейших задач и готово ради этого увеличивать и так чрезмерный перекос в сторону первичного рынка жилья», — отметил Холявченко.

Планируемая ставка является «весьма комфортной для ипотечного кредита на срок до 15 лет, а разгоняющаяся инфляция должна бы сделать ее еще более привлекательной, то есть ипотеку на подобных условиях безусловно будут брать», считает эксперт.

«Однако есть и другая сторона проблемы — перекос платежеспособного спроса и увеличение себестоимости строительства может привести к настолько масштабной разнице между ценами на аналогичные объекты недвижимости на первичном и вторичном рынке, что даже наличие обеспеченного ипотекой платежеспособного спроса на новостройки отрасли не поможет. Кроме того, ситуацию могут усугубить и попытки государственного регулирования цен на стройматериалы, — говорит Холявченко. — Для девелоперов же, оказавшихся в текущем состоянии, опасно уже любое снижение текущей выручки в ближайшей перспективе, а обесценивание национальной валюты способно привести к исчезновению интереса к завершению строительства объектов, деньги за будущие квартиры в которых уже лежат на эскроу-счетах инвесторов. При этом раскладе также никакая ипотека уже не поможет».