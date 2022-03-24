Мэрия Новосибирска ввела мораторий на снос нелегальных киосков

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Мэрия Новосибирска ввела мораторий на снос нелегальных киосков
24 Мар 2022, 13:29

Власти Новосибирска установили запрет на снос нестационарных объектов. Это объяснили мерами поддержки малого и среднего бизнеса.

«В условиях санкционной войны, которая ведётся в отношении РФ, нам необходимо принимать антикризисные меры, мы не можем оставаться в стороне. Прежде всего мы обращаем внимание на малый и средний бизнес. Экономика Новосибирска в значительной степени зависит именно от предпринимательской деятельности. Поэтому мы приступили к реализации пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, вводим мораторий на снос нестационарных торговых объектов», — заявил мэр Анатолий Локоть.

«Я понимаю, что у новосибирцев есть большой запрос на наведение порядка на улицах города, много справедливых замечаний в отношении уличной торговли. Однако в условиях особой экономической ситуации на первый план выходят вопросы не эстетического восприятия, а экономические проблемы», — считает чиновник.

С 2018 года вынесено 2101 решение по демонтажу самовольных нестационарных объектов — от киосков до стоянок, СТО и автомоек. По последним данным, снесено 1874 объекта. Около 1 тыс. снесли владельцы, более 670 — власти в принудительном порядке.

Сейчас в списке объектов на демонтаж остаются 227 нестационарных объектов. Из них 78 перешли в разряд самовольных из-за того, что у них истекли сроки действия договоров аренды, пояснили в мэрии.

Владельцы остальных 149 не платят налоги, самовольно устанавливают киоски в ночное время или в выходные дни, рассказали в администрации. В их отношении мораторий не действует.


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Мэрия Новосибирска ввела мораторий на снос нелегальных киосков
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