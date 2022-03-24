Участников «торжественного приема» у иркутского губернатора к 9 мая напоят вином и накормят икрой

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Участников «торжественного приема» у иркутского губернатора к 9 мая напоят вином и накормят икрой
24 Мар 2022, 14:07

Иркутский губернатор Игорь Кобзев («ЕР») проведет торжественный прием к 9 мая. Из областного бюджета оплатят алкоголь, рулетики из языка и креветки.

Госучреждение «Центр комплексного обеспечения губернатора и правительства Иркутской области» объявило конкурс на оказание услуг питания на «торжественном приеме губернатора участников торжественного марша в честь Дня Победы». Документы опубликованы на сайте госзакупок.

В прием примут участие не более 100 человек, но кем они будут, и в каком месте состоится обед, не уточняется. Подрядчик подаст более конкретную заявку на организацию мероприятия за сутки до него.

Властям понадобилось по 100 блинчиков с семгой и сыром креметто, брускетт с лососем и сливочным сыром, мясных и куриных канапе, а также «пикантных креветок с сыром». На приеме ожидается по 100 шашлычков из курицы, канапе с красной икрой, рулетиков из языка, мраморных канапе, «мини пирожков» с мясом и вишней, а также корзиночек с фруктами.

Рулетиков из цуккини с сыром креметте, фаршированных грибов и жульенов будет почему-то всего по 34 порции. Зато ожидается по 100 панна-котт, кедровых десертов и десертов в корзинке «Грильяж».

Кроме того, на столе будет по 20 бутылок вина и водки.

Начальная цена контракта составила 200 тыс. рублей. Средства планируется выделить из областного бюджета.

Конкурс признан несостоявшимся, контракт подписан с единственным участником. Но его названия нет в опубликованных документах.


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