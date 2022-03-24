Жительница Тувы пойдет под суд за жестокое убийство помешавшего ей спать младенца

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В Туве перед судом предстанет женщина, которую обвиняют в убийстве полугодовалого сына знакомой. Она избила младенца кулаками, а потом ударила ножом в лицо. Тело ребенка нашли в палисаднике дома на соседней улице.

Управление СК по Республике Тува завершило расследование дела в отношении 49-летней жительницы села Самагалтай Тес-Хемского района, которую обвиняют по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего), сообщили в пресс-службе ведомства 24 марта.

По версии следствия, 10 декабря 2021 года к обвиняемой в дом пришла приятельница с шестимесячным сыном. Они выпивали, через час гостья пошла снять наличные, оставив ребенка с обвиняемой. Вскоре мальчик проснулся и начал плакать, женщина разозлилась, что он «не дает ей спать и раздражает», и начала бить младенца кулаками по голове, а после ударила его в лицо ножом. Мальчик скончался на месте. Обвиняемая положила его тело в спортивную сумку и спрятала в палисаднике дома на соседней улице.

В ближайшее время дело направят в суд. В производстве у СК также находится уголовное дело, возбужденное по факту халатности должностных лиц комиссии по делам несовершеннолетних, органа опеки и попечительства района, а также других уполномоченных органов системы профилактики.