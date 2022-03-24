Новосибирские депутаты усомнились в необходимости реализации всех ГЧП и концессий в текущих экономических условиях

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Новосибирские депутаты выступают за инвентаризацию инвестиционных проектов. Они спросили у министров об удорожании строительства, текущем статусе ГЧП и концессий, а также возможности поставить некоторые из них на паузу.

Выполнение социальных обязательств бюджета следует дополнить инвентаризацией инвестиционных проектов, выполнение которых становится в сложных экономических условиях малореальным, считают депутаты комитета новосибирского заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.



Перед парламентариями выступили главы профильных министерств. Зампред комитета Ирина Диденко задала вопрос об удорожании госконтрактов: «На федеральном уровне были приняты решения в отношении госзакупок-госконтрактов, в том числе, по возможности увеличения цены с целью поддержания бизнеса на территории. Каким образом у нас это будет реализовываться, в первую очередь, в части строительства крупных объектов? Как скоро эти решения будут приняты?»

Министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко сообщил, что объектам капитального строительства идет работа с экспертизой, с подрядчиками: «Чтобы тот масштаб проблем, который сегодня мы видим, решить, нужно в бюджете дополнительно на 10−15 процентов увеличивать расходы».

«Планируете ли вы провести инвентаризацию заключенных соглашений ГЧП и концессий с точки зрения статуса актуальности проекта? — спросил депутат Николай Машкарин. — И какие приоритеты в их реализации? Не секрет же, что часть проектов находятся в бумажно-проектной стадии. И, может быть, стоит эти проекты поставить на паузу и ни в коем случае не входить в пересчет финансовых моделей? И, тем более, выплат капитальных грантов? Под эти проекты, под капитальные гранты деньги точно в бюджет заложены. И это, возможно, достаточно существенная статья экономии».

По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, реализация текущих программ сохраняется. «После того, как будет оценено удорожание, можно будет прогнозировать», — уточнил он.

Машкарин сделал еще одно предложение: «У нас есть акционерные общества со стопроцентным участием области. И на текущий год тоже достаточное финансирование заложено на эти акционерные общества. На тот же ПЛП — больше 800 миллионов рублей. Насколько необходимо в текущих экономических условиях продолжать инвестиции в эти проекты? Я отнюдь не призываю останавливать развитие, я лишь говорю о каком-то взвешенном, сбалансированном подходе к бюджетным инвестициям».

«Все-таки мы эти объекты строим за федеральные деньги, — прокомментировал Решетников. — Второе: на текущий момент у нас инвесторы там не приостановили реализацию проектов. А будут их заканчивать и вводить. Там блок очень большой, в том числе, по импортозамещению».

«На смену вопросам с пандемией пришло очень много вопросов экономических, — резюмировал председатель заксобрания Андрей Шимкив. — Мы ведем работу, чтобы обращаться в федеральные органы, в правительство. Консолидируем все предложения, чтобы выходить на уровень Федерации. Эти вопросы прошли практически по всем комитетам».

«Все хотят услышать, что будет здесь, у нас, каков ближайший сценарий! Нацпроекты, ГЧП и концессии — это разные вещи. Нацпроекты мы обязаны достроить! А все остальное — если пойдем под 25 процентов, как сегодня банки кредитуют, по проектам ГЧП и концессиям, вы понимаете, что будет… Необходима ревизия инвестпроектов. Просьба ко всем — и к депутатам, и к министрам — действовать совместно. Надо продвигаться дальше. Надо ускорить все процессы. Вопрос в том, чтобы выработать системный подход», — добавил Шимкив.