Пропавшего в кузбасской шахте «Осинниковская» рабочего нашли мертвым

25 Мар 2022, 06:03

Один человек погиб при аварии на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. Прокуратура объявляла проверку.

Спасатели извлекли тело шахтера из-под завалов на «Осинниковской», передает ТАСС. Мужчина пропал после обрушения в выработке горной породы.

По данным прокуратуры Кузбасса, в шахте при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение горной массы.  Ранее сообщалось о выбросе угля и газа.

Ведомство объявляло проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Всего из шахты смогли эвакуироваться около 400 человек.


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