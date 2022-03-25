Пропавшего в кузбасской шахте «Осинниковская» рабочего нашли мертвым
25 Мар 2022, 06:03
Ведомство объявляло проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Всего из шахты смогли эвакуироваться около 400 человек.
Один человек погиб при аварии на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. Прокуратура объявляла проверку.
Спасатели извлекли тело шахтера из-под завалов на «Осинниковской», передает ТАСС. Мужчина пропал после обрушения в выработке горной породы.
По данным прокуратуры Кузбасса, в шахте при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение горной массы. Ранее сообщалось о выбросе угля и газа.
Ведомство объявляло проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Всего из шахты смогли эвакуироваться около 400 человек.
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Тайга.ТВ
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