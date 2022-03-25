Крупнейший алтайский лесозаготовитель заявил о массовых увольнениях из-за конфликта с властями

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Более 300 сотрудников одной из компаний холдинга «Алтайлес» могут остаться без работы. Группа объяснила это позицией правительства Алтайского края по аренде земли.

Минприроды Алтайского края подало иск в арбитраж о расторжении договоров аренды лесных участков с ООО «Содружество», которое входит в «Алтайлес». Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

«Нужно отметить, что лесозаготовительная деятельность ООО „Содружество“ оказалась полностью парализованной с начала 2022 года. Минприроды не приняло лесные декларации, которые были направлены в декабре 2021 года. Чтобы не остановить производство и не оставить сотрудников без работы, руководство холдинга организовало заготовку древесины на лесных участках соседних предприятий. Собственной древесины для загрузки производственных мощностей у ООО „Содружество“ до сих пор нет. Сотрудники вынуждены работать вахтами более чем за сто километров от дома», — рассказали в компании.

Всего без работы рискуют остаться более 300 сотрудников, проживающих в Топчихинском, Ребрихинском, Павловском, Калманском районах крае.

«С января 2022 года наше предприятие работает не на своих участках. Сотрудники вынуждены ездить в длительные командировки. Если ситуация не изменится, то начнется официальное массовое сокращение людей, — отметил замдиректора „Содружества“ по лесохозяйственной деятельности Максим Усов. — Реальных причин для расторжения договоров аренды нет. Предприятие в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по охране, защите и воспроизводству лесов. Ежегодно мы тушим порядка 50 лесных и ландшафтных пожаров на арендованной территории, многие из которых угрожают не только бору, но и поселкам, высаживаем 430 гектаров лесов. Повод для расторжения договора должен быть очень веским. Ведь аренда оформляется на 49 лет, и под конкретные площади были построены производственные мощности с огромными инвестициями».

Коллектив предприятия уже подготовил обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и президенту РФ Владимиру Путину.

В «Алтайлес» входят 15 предприятий лесного комплекса Алтайского края. Они занимаются заготовкой и глубокой переработкой древесины. Общая численность занятых сотрудников превышает 4 тыс. человек. Управляющая компания «ЛХК „Алтайлес“» зарегистрирована в Барнауле и, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит тому же ООО «Содружество» и ООО «Ребрихинский лесхоз».