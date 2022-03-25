Дело о крупной коррупции в новосибирском минтрансе дошло до суда

© mintrans.nso.ru. Сергей Ставицкий (справа)

Дело о коррупции в министерстве транспорта Новосибирской области дошло до суда. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении замминистра Сергея Ставицкого и бывшего начальника учреждения, которое заключает господряды.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении замглавы минтранса Новосибирской области Сергея Ставицкого и бывшего начальника «Территориального управления автомобильных дорог» региона Михаила Чуманова. Дело уже зарегистрировано в Железнодорожном районном суде Новосибирска, говорится на его сайте.

Ставицкого и Чуманова обвиняют в хищении средств «Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД) в сумме более 1,5 млн рублей. По версии следствия, Чуманов заключил с подставным лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, договор аренды на личный внедорожник, принадлежащий Ставицкому, который продолжил использовать его в своих личных целях.

167555

«Деньгами, перечисляемыми по договору, заместитель министра транспорта распоряжался по своему усмотрению», — говорили в Восточном управлении СК на транспорте.

«Кроме этого, Чуманов М. В. обвиняется в получении взяток на общую сумму более 1 млн рублей за лоббирование интересов четырех коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог», — уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Замминистра Ставицкого обвиняют по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК (организация растраты в особо крупном размере). Чуманова — по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 159, ч. 2 и 6 ст. 290 УК (растрата в особо крупном размере; мошенничество с использованием своего служебного положения; получение взяток в значительном и особо крупном размерах).

Отметим, что в конце февраля Ставицкого отпустили из СИЗО под домашний арест.

Министерство транспорта Новосибирской области возглавляет Анатолий Костылевский.

Читайте также «Что стоит за делом замминистра транспорта Новосибирской области: убитые дороги и деньги на стратегии»