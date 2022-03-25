Тело провалившегося под лед школьника нашли в реке Кан спустя две недели
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В Красноярском крае нашли мертвым восьмилетнего мальчика. Около двух недель назад школьник провалился под лед в реку Кан.
Тело восьмилетнего мальчика, который провалился под лед 13 марта, нашли в реке Кан, сообщили в организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».
По данным следствия, погибший школьник вместе с девятилетним другом гуляли возле садового общества «Остров-Сад» в Канске. Мальчики вышли на лед, подошли к образовавшейся на реке полынье, после чего один ребенок провалился в воду и начал тонуть. В это время другой мальчик попытался вытащить приятеля из воды и тоже провалился.
Восьмилетнего ребенка унесло течением, второй мальчик удерживался на воде за счет пуховика. Мальчик стал кричать о помощи. Неподалеку находился мужчина, который подал ребенку ветку, за которую ребенок держался до приезда спасателей.
Следственный комитет продолжает проверку.
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