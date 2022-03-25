Кузбасскому общественнику и расследователю сожгли машину

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Кузбасскому общественнику и расследователю сожгли машину
25 Мар 2022, 07:56

Известному кузбасскому общественнику Максиму Учватову сожгли машину. Он публикует расследования про кемеровских чиновников.

«Общественному деятелю Максиму Учватову сожгли машину. Поджег виден на видео, причем злоумышленник сверяет номер машины и даже не прячет лицо. Это очевидный заказ», — говорится в телеграм-канале проекта «Открытый город», который основал Учватов.

«Открытый город» опубликовал видео, на котором заметны и момент поджога, и сам поджигатель.

Максим Учватов — известный кузбасский активист. Его сайт «Открытый город», в частности, публикует расследования сомнительной деятельности топ-чиновников региона. Один из последних текстов посвящен бывшему мэру Ленинск-Кузнецкий Вячеславу Телегину, который сейчас возглавляет правительство Кемеровской области.


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