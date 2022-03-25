Самолет из Новосибирска сел в Иркутске из-за проблем с двигателем

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В Иркутске экстренно приземлился самолет компании S7, который следовал из Новосибирска в Благовещенск. Причиной стало падение масла в двигателе.

Самолет Airbus А321neo авиакомпании S7, который следовал из Новосибирска в Благовещенск, экстренно приземлился в Иркутском аэропорту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«Борт благополучно сел. Сработал датчик падения давления масла в двигателе», — рассказал источник агентства.

По словам собеседника редакции, самолет приземлился в Иркутске в 3:51 по иркутскому времени. На борту находились 200 пассажиров. Представитель ведомства добавил, что в 9:23 пассажиры вылетели в Благовещенск резервным бортом.