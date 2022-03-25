Новосибирцам предложили местные продукты: мухоморы, кремлевская колбаса и растительное масло за 350 рублей

© Тайга.инфо
Новосибирцам предложили местные продукты: мухоморы, кремлевская колбаса и растительное масло за 350 рублей
25 Мар 2022, 10:20

На фоне санкций и ажиотажного спроса на продукты в Новосибирске стартовал сезон продовольственных ярмарок. Тайга.инфо побывала на первой из них и показывает, чем местные производители могут накормить сибиряков: колбаса из СССР, масло из Краснозерки, мухоморы из тайги. Но даже часть представленных на прилавках товаров зависит от импорта.

Более 20 продовольственных ярмарок, по данным мэрии Новосибирска, планируется провести весной в городе. Первая из них начала работу 25 марта на площадке у цирка. Жителям обещают молочную и мясную продукцию, дикоросы и мед.

Показываем, что можно купить уже сегодня.

От новосибирских производителей на ярмарке представлено растительное масло. Нерафинированное — «как раньше». По словам продавца, бутылка «Дедушкин чулан» стоит 350 рублей. Произведено оно в Краснозерском районе. Можно найти среди товаров и масло из Карасука.

А вот это масло продавец отжимает сам, но сырье частично, конечно, — импорт. Например, кунжут и тмин — индийские.

Колбаса из Криводановки обещает вкус старых ГОСТОВ.

Дикоросы с Алтая и из томской тайги. Среди брусники и облепихи, с которым все более-менее понятно — что, как и для чего используется, можно найти куда более необычный товар — мухоморы. Продавец говорит, что применяются в лечебных целях для суставов.

Помимо еды, на ярмарке продается одежда, сувениры и украшения. Сувениры, по словам продавца, она делает сама из гипса.


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