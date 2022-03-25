Новосибирские военкоматы подтвердили прием добровольцев на «спецоперацию» в Украине

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Военкоматы Новосибирской области рассказали о наборе добровольцев в Украину. На «спецоперацию» оформляют мужчин от 40 до 60 лет.

Добровольцы по всей России могут поехать в Украину, сообщил своем тг-канале экс-председатель парламента «Новороссии» Олег Царев. По его словам, «команды и инструкции уже спущены на места», и все желающие могут обратиться в военкомат по месту жительства.

Тг-канал «Сибирьмедиа» обратился в военкоматы Новосибирской области. Так, в военкомате Барабинского района журналисту сказали, что в Украину отправляют «только по контракту».



«Оповещаем [о наборе добровольцев], кто желает идти по контракту… От 40 до 60 лет. Это добровольцы, потому что это не насильно, через повестку, а кто желает, тот приходит. Информация [о наборе по контракту] везде есть, люди читают, друг другу передают, они приходят и говорят: „Мы хотим по контракту“. Я говорю: „Ну идите, берите направление с воинской части“. Областной сборный пункт собирает личное дело, контрактник проходит комиссию, с Москвы через недели две-три приходит приказ, и он убывает в воинскую часть. На данный момент пока двое, один отказался. Это ребята, отслужившие армию», — рассказали журналистам в военном комиссариате Доволенского, Кочковского и Краснозерского районов.

В Маслянинском районе заявили, что ничего больше, «чем говорят по телевизору», сказать не могут: «Нет, информация не секретная, но она не для всех».

В Каргате уточнили, что без разрешения областного военкомата не могут давать комментарии СМИ, а отдел контрактной службы военкомата Новосибирской области отказался говорить о ситуации, сославшись на «распоряжение».

Некоторые военкоматы отказывались сообщать информацию по телефону и просили журналистов приехать лично.



«Я не знаю, можно ли такую информацию давать вам. Я просто могу сказать: да, оформляем, от 40 до 60 лет», — заявили в военкомате Центрального и Октябрьского районов.

На уточняющий вопрос о том, отправят ли служить человека моложе по возрасту, в учреждении ответили, что «не могут сказать по телефону».