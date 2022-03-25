Омская компания разработала ноутбук по цене до 200 тыс. рублей. Общественники подсчитали, что реальная стоимость не превышает $500

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Омская компания объявила о разработке ноутбуков BITBLAZE. Один отечественный компьютер хотят продавать за 100-200 тыс. рублей. Активисты выяснили, что часть деталей в нем все равно импортной сборки, а общая реальная стоимость не превышает 500 долларов.

Первую партию компьютеров BITBLAZE от омской компании «Промобит» выпустят в конце 2022 года, написал «Город55». Ноутбуки разрабатывали под государственных заказчиков (школы, больницы, муниципальные учреждения), но интерес к технике якобы уже проявляют и обычные клиенты.

«Пользователи смогут его купить, разместив заявку на сайте. Или, может быть, мы откроем возможности продажи через блогеров, которые делали обзоры на эти ноутбуки, — цитирует издание директора компании „Промобит“ Максима Копосова. — Что касается доступов на прилавки магазинов, надо еще вести переговоры. Мы об этом не думали. Партия первая ориентирована на всю Россию. Мы планировали 1000 штук. Много это или мало, эта партия покажет. Если спрос будет, будем еще производить».

Утверждается, что устройство «достаточно габаритное» и рассчитано только для офисной работы. Он будет работать на отечественном восьмиядерного процессора «Байкал-М» и операционной системе Linux в версии Alt либо Astra. Один ноутбук планируется продавать за 100−200 тыс. рублей.

Но активисты «Омского гражданского общества» обратили внимание на доступные для публики характеристики ноутбука. По производительности Байкал-М сравним с процессорами 2017 года Intel Atom E3940 или Intel Core i3−7300T, которые оцениваются в $ 150. Более того, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company остановила производство российских процессоров «Байкал» и «Эльбрус» на своих заводах.

«Отдельной видеокарты в этом изделии нет вообще. её роль выполняет встроенный в Байкал-М графический процессор ARM Mali-T628 MP6. Это не просто камень, а метеорит в огород отечественной „разработке архитектуры“ процессора. Этот чип был выпущён в 2013 году! То есть нам, абсолютно не моргнув глазом, хотят продать ноутбук за 200 тыс. рублей на встроенной видеокарте почти десятилетней давности», — пишут активисты.

Заявленные 16 Гб оперативной памяти обойдутся около $ 100. Твердотельный винчестер на 512 Гб на современной шине M2, который производит сам «Промобит», стоит тоже около 100 долларов, отметили в «Омском гражданском обществе»: «Корпус, матрица экрана и материнская плата по характеристикам не обозначены и вряд ли стоят больше 100 $. Остальная периферия типа портов USB, WiFi и всего прочего не стоит вообще ничего, заказывается оптом. Но так и быть, заложим ещё 50 долларов на это».

Общая цена ноутбука, по подсчетам активистов, не должна превышать 500 долларов. Это соответствует текущим предложениям для устройств с подобными характеристиками (300−500 долларов в текущем курсе).

То есть заявленная цена ноутбука в 100−200 тыс. рублей может быть завышена в 2−4 раза.

Омское ООО «Промобит», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит его директору Максиму Колосову, а также Эдуарду Адамяну и Александру Иванову. В 2020—2021 годах компания получила первые госпоряды от «Территориального фонда медицинского страхования Омской области» (на компьютеры) и от «Центра информационных технологий Тюменской области» (на услуги доступа к сервисам технической поддержки для аппаратной платформы информационной системы «Региональный цифровой архив Тюменской области»)