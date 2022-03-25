Иркутская авиакомпания предупредила об остановке полетов «Ан» из-за проблем с ремонтом

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Российские авиакомпании, у которых есть региональные самолеты Ан-24 и Ан-26, пожаловались на проблемы с ремонтом турбовинтовых двигателей из-за закрытия Ростовского завода гражданской авиации №412. Один из эксплуатантов — иркутская компания «ИрАэро», у которой 17 таких судов.

Ростовский завод прекратит ремонтировать моторы для Ан-24 и Ан-26 31 марта, передает РБК со ссылкой на источник на предприятии. Информацию довели до всех компаний, летающих на них. Каждый Ан-24/26 оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24 украинского производства.

«Ростовский завод ежегодно ремонтировал около 60 двигателей, сообщил собеседник РБК. Закрытие производства он объясняет решением собственника, группы „Агроком“ Ивана Саввиди, и прекращением работы в 2017 году старого гражданского аэропорта в Ростове, из-за чего завод прекратил принимать самолеты для ремонта», — пишет издание.

Авиаперевозчики обратились к властям. «Все воздушные суда типа Ан-24 и Ан-26, имеющиеся в авиакомпаниях России, максимум через пять-шесть месяцев остановятся», — говорится в письме гендиректора «ИрАэро» Юрия Лапина главе Минпромторга Денису Мантурову, руководителю Росавиации Александру Нерадько и сибирскому полпреду президента Анатолию Серышеву.

Теперь отремонтировать моторы АИ-24 в России будет только на Арамильском авиационном ремонтном заводе в Свердловской области. До 2013 года он принадлежал Минобороны, а затем был передан «дочке» госкорпорации «Ростех». Но это предприятие в Арамиле «просто не сможет освоить такие объемы ремонта», говорится в письме Лапина. К тому же оно, по его словам, ремонтирует «очень долго, очень малое количество [двигателей] и загружено еще оборонными заказами, гражданские моторы [принимаются] по остаточному принципу».

На сайте "ИрАэро" сказано, что в парке компании 17 Ан-24 и Ан-26 разных модификаций.