Иркутская авиакомпания предупредила об остановке полетов «Ан» из-за проблем с ремонтом

© iraero.ru
Иркутская авиакомпания предупредила об остановке полетов «Ан» из-за проблем с ремонтом
25 Мар 2022, 11:04

Российские авиакомпании, у которых есть региональные самолеты Ан-24 и Ан-26, пожаловались на проблемы с ремонтом турбовинтовых двигателей из-за закрытия Ростовского завода гражданской авиации №412. Один из эксплуатантов — иркутская компания «ИрАэро», у которой 17 таких судов.

Ростовский завод прекратит ремонтировать моторы для Ан-24 и Ан-26 31 марта, передает РБК со ссылкой на источник на предприятии. Информацию довели до всех компаний, летающих на них. Каждый Ан-24/26 оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24 украинского производства.

«Ростовский завод ежегодно ремонтировал около 60 двигателей, сообщил собеседник РБК. Закрытие производства он объясняет решением собственника, группы „Агроком“ Ивана Саввиди, и прекращением работы в 2017 году старого гражданского аэропорта в Ростове, из-за чего завод прекратил принимать самолеты для ремонта», — пишет издание.

Авиаперевозчики обратились к властям. «Все воздушные суда типа Ан-24 и Ан-26, имеющиеся в авиакомпаниях России, максимум через пять-шесть месяцев остановятся», — говорится в письме гендиректора «ИрАэро» Юрия Лапина главе Минпромторга Денису Мантурову, руководителю Росавиации Александру Нерадько и сибирскому полпреду президента Анатолию Серышеву.

Теперь отремонтировать моторы АИ-24 в России будет только на Арамильском авиационном ремонтном заводе в Свердловской области. До 2013 года он принадлежал Минобороны, а затем был передан «дочке» госкорпорации «Ростех». Но это предприятие в Арамиле «просто не сможет освоить такие объемы ремонта», говорится в письме Лапина. К тому же оно, по его словам, ремонтирует «очень долго, очень малое количество [двигателей] и загружено еще оборонными заказами, гражданские моторы [принимаются] по остаточному принципу».

На сайте "ИрАэро" сказано, что в парке компании 17 Ан-24 и Ан-26 разных модификаций.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Выгребла остатки из трех аптек»: новосибирцы пожаловались на перебои с инсулином «Выгребла остатки из трех аптек»: новосибирцы пожаловались на перебои с инсулином
Последние материалы
25 Мар, 12:47
Похолодание до -23 идет в Новосибирскую область
25 Мар, 11:51
Новосибирские военкоматы подтвердили прием добровольцев на «спецоперацию» в Украине
25 Мар, 11:47
Mash объявил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Партия опровергла
25 Мар, 11:33
«Русал» хочет построить аэропорт в Тайшете за 7 млрд
25 Мар, 11:04
Иркутская авиакомпания предупредила об остановке полетов «Ан» из-за проблем с ремонтом
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования