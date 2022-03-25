«Русал» хочет построить аэропорт в Тайшете за 7 млрд

25 Мар 2022, 11:33

Контролируемое «Русалом» ООО «Русал Аэро» зарегистрировало дочернюю структуру — ООО «Тайшетаэро». Оно создано для строительства аэропорта в Тайшете.

«„Тайшетаэро“ создано как дочерняя компания группы „Русал“ для реализации планов по строительству регионального аэропорта в городе Тайшет. Проект включает в себя строительство аэровокзального комплекса, взлетно-посадочной полосы и всей аэродромной инфраструктуры», — сообщила «Интерфаксу» вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления «Русала» Елена Безденежных.

Сейчас идет подбор проектной организации и расчет стоимости строительства, пока проект оценивается в 7 млрд рублей.

«Компания готова вложить собственные средства, в последующем передать взлетно-посадочную полосу и аэродромные объекты в собственность государства с получением компенсации на их строительство», — уточнила Безденежных.

Ранее «Русал» ввел в эксплуатацию первую очередь Тайшетского алюминиевого завода мощностью 428,5 тыс. тонн алюминия в год. Инвестиции в проект составили порядка 100 млрд рублей.


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