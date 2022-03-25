Mash объявил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Партия опровергла

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Mash объявил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Партия опровергла
25 Мар 2022, 11:47

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 25 марта, утверждает Mash без ссылки на источник. Он попал в больницу еще в начале февраля с омикрон-штаммом коронавируса. Сообщения о смерти сначала подтверждали, а потом начали опровергать. (Текст обновлен)

«Владимир Жириновский умер сегодня в 10.45 утра. Последние сутки политик провел в коме», — сообщил телеграм-канал Mash без ссылки на источник.

Сенатор Александр Пронюшкин официально подтвердил его гибель, передает РИА Новости. Об этом же сообщил источник РБК.

В начале февраля Жириновский попал с омикрон-штаммом коронавируса в Центральную клиническую больницу (ЦКБ). С тех пор он находился под наблюдением медиков. СМИ переодически сообщали об ухудшении его состояния, но в ЛДПР не раз отрицали это.

UPD (16:03) При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин отрицает гибель Жириновского: «Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец».

А сенатор Пронюшкин удалил из своего телеграм-канала сообщение о смерти Жириновского.

UPD (16:06) Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медпомощь, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

UPD (16:15) ЛДПР выпустила заявление в телеграме: «Мы категорически опровергаем ЛОЖЬ о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация „желтой“ прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врёт о лидере ЛДПР. Буквально час назад врачи отправила Владимира Вольфовича на ПЛАНОВУЮ процедуру. Его состояние СТАБИЛЬНО. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!» (орфография сохранена)


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