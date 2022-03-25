Похолодание до -23 идет в Новосибирскую область
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Синоптики пообещали новосибирцам похолодание с ночными температурами до -23. Днем будет до -9.
Западно-Сибирский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие выходные, 26−27 марта. Ночью 25 марта будет -1… -6, местами до -11, днем до -4… +1, местами до -9.
27 марта ночью ожидается похолодание до -13… -18, местами до -23, днем — до -1…-6.
26 марта ночью по северо-западу, днем по востоку прогнозируется местами умеренный снег, мокрый снег, местами метели. 27-го будет преимущественно без осадков, днем по юго-западу местами небольшой снег, мокрый снег.
28−29 марта воздух может прогреться до плюсовых значений.
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