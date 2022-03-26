Власти проверят сведения об утечке персональных данных большинства жителей Бурятии

© vk.com. Алексей Цыденов
Власти проверят сведения об утечке персональных данных большинства жителей Бурятии
26 Мар 2022, 06:00

Власти Бурятии проверят информацию о массовой утечке персональных данных жителей республики, которая могла произойти из-за системы «Безопасный город». Украинские хакеры заявили об этом в СМИ, уточнив, что данные «уже сейчас используется для атак на финансовый сектор», а вырученные средства могут отправить на еду и одежду для украинцев. Глава Бурятии отрицает возможность операции с банковскими счетами на основе только «слитых» данных.

«Накануне появилась информация о возможной утечке персональных данных жителей Бурятии. Правительство Бурятии проверяет эту информацию», — заявили в региональном правительстве 26 марта.

Ранее украинские хакеры сообщили Медузе*, что украли персональные данные большинства жителей Бурятии. Представители «закрытой группы украинского киберсопротивления» рассказали изданию об успешном взломе одной из государственных систем Бурятии — информационного сервиса на базе «Единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“». Хакеры, как говорится в публикации, получили доступ к универсальному медицинскому личному кабинету, созданному весной 2020 года для учета больных COVID-19, контактных лиц, а также прошедших ПЦР-тестирование и приезжих, которые должны были оставаться на самоизоляции.

В базе, предоставленной Медузе*, оказалось 692 тыс. строк с уникальными фамилией, именем и отчеством. По данным на 2021 год, в республике жили менее 1 млн человек. В этом файле нашлись адреса и телефоны главы Бурятии Алексея Цыденова, председателя республиканского Верховного суда Альбины Кирилловой и спикера Народного Хурала Владимира Павлова. Издание подтвердило подлинность данных с помощью другой — данных пользователей «Яндекс.Еды».

Глава Бурятии Алексей Цыденов («Единая Россия») утверждает, что возможная утечка персональных данных не дает доступа к банковским счетам.

«Обращаю внимание, наличие телефонного номера, адреса проживания и фамилии, имени и отчества не дают возможности осуществлять операции с банковскими счетами, — отметил Цыденов. — Возможная утечка персональных данных не дает доступа к банковским счетам. Это похоже на дезинформацию, цель которой вызвать ажиотаж среди населения. Однако жителям Бурятии необходимо проявлять бдительность, не отвечать на незнакомые звонки, не сообщать какую-либо информацию незнакомцам».

Представитель «кибер-сопротивления» ранее сказал журналистам, что похищенные данные «уже сейчас используется для атак на финансовый сектор», а вырученные средства отправляются на еду и одежду для украинцев.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.


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