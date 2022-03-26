Мэрия Новосибирска возвращает клуб «Звезда» Минобороны РФ

© 2gis.ru. Сейчас, по свидетельствам журналистов, вывеску ДК уже сняли с фасада

Здание бывшего гарнизонного офицерского клуба «Звезда» в Новосибирске, где работает знаменитая детская киностудия «Поиск», передадут министерству обороны РФ. Комплекс находится в Академгородке.

Мэрия передаст здание бывшего офицерского клуба «Звезда» на улице Иванова в ведение Минобороны РФ . Об этом сообщают «Родные берега» со ссылкой на ответ департамента культуры городской администрации.

«Вопрос окончательной передачи здания в ведение министерства обороны РФ связан с решением ряда технических и юридических процедур, которые будут организованы в течение 2022 года, на данном этапе назвать окончательный срок не представляется возможным», — цитирует издание ответ.

Но надпись «ДК „Звезда“» уже пропала с фасада.

При этом на территории дома культуры работают различные кружки и студии, в том числе детская киностудия «Поиск». По предварительным договоренностям, которые пока не оформлены, творческие коллективы могут остаться в «Звезде» после ее передачи Минобороны.