СМИ сообщили о суициде главного по проектам в новосибирском минЖКХ

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Начальник одного из госучреждений Новосибирской области найден мертвым. Он занимался, в частности, проектом «Чистая вода», куратор которого в региональном министерстве ЖКХ ранее стал рекордсменом по взяткам.

Начальник ГКУ «Проектная дирекция МинЖКХ и энергетики Новосибирской области» Дмитрий Аникеев найден мертвым. Об этом сообщил «Прецедент» со ссылкой на неназванный источник.

Утверждается, что Аникеев мог совершить самоубийство. До трудоустройства в госучреждение Аникеев возглавлял администрацию райцентра Маслянино.

ГКУ «Проектная дирекция» контролировала, в частности, реализацию программы «Чистая вода» и другие госпроекты, связанные с министерством ЖКХ и энергетики. Напомним, что осенью 2021 года был задержан замминистра ЖКХ Владимир Нормайкин, который курировал «Чистую воду».

Владимира Нормайкина подозревают по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он взял 2 млн 5 тыс. рублей от учредителя компании за покровительство при участии в конкурсах на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки.

Нормайкина задержали в машине при получении денег. Суд арестовал чиновника по ходатайству следствия. В областной прокуратуре взятку, которую он мог получить, назвали крупнейшей в 2021 году. Но уже в декабре 2021-го Нормайкина выпустили из СИЗО.

В отношении владельца фирмы, который мог передать деньги чиновнику, возбуждено дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Контракт, по сведениям СК, был подписан 11 января 2021 года. В этот день Новосибирской области был заключен только один крупный контракт на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки, выяснила Тайга.инфо. Речь идет о строительстве объектов в Карасуке. Формально заказчиком была администрация Карасукского района во главе с единороссом Александром Гофманом.

Контракт на 185,2 млн рублей подписали с ООО «БурСиб-Н». Фирма принадлежит Василию Долгову. Ее возглавляет Николай Бабенко.

Общий объем государственных и муниципальных контрактов «БурСиб-Н» оценивается в 308 млн рублей. Компания также получала подряды на строительство и проектирование систем водоснабжения в Тогучинском, Новосибирском, Краснозерском, Доволенском, Черепановском и других районах области, а также в городе Обь.