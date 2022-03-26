«Норникель» продал авиакомпанию NordStar

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«Норникель» продал авиакомпанию NordStar
26 Мар 2022, 09:20

Корпорация «Норильский никель» продала свою дочернюю авиакомпанию NordStar. Актив получил менеджмент перевозчика, в том числе его гендиректор Леонид Молохов.

ПАО «ГМК „Норильский никель“» объявил о продаже 100% акций АО «Авиакомпания „Нордстар“». Сделка закрыта 25 марта, сообщили в корпорации.

Новыми владельцами NordStar стал действующий менеджмент, в том числе гендиректор авиакомпании Леонид Мохов. Он продолжит работу на посту главы перевозчика.

«В текущей ситуации „Норникель“ сосредотачивает свои усилия на основной деятельности — производстве и продаже цветных и драгоценных металлов. При этом для нас важно сохранить надежное бесперебойное авиасообщение с Норильским промышленным районом как основной промышленной площадкой, — рассказал старший вице-президент „Норникеля“ Сергей Дубовицкий. — Поэтому главное условие сделки по продаже дочерней авиакомпании — обеспечение бесперебойного авиасообщения с Норильском, выполнение летной программы на 100%, а также условий соглашения о базовом перевозчике аэропорта Норильск».

Выручка «Нордстар» в 2021 году, по данным сервиса «Контур.Фокус», составила 15,5 млрд рублей. Чистый убыток — 807,8 млн.

NordStar входит в число крупнейших авиаперевозчиков России. Ежегодно поток оценивается более 1 млн пассажиров. Базовыми аэропортами являются московское «Домодедово» и хаб в Красноярске. В 2021 году NordStar стал базовым пассажирским перевозчиком аэропорта Норильска.


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