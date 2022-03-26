Трое погибли при пожаре в жилом доме в Забайкалье

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Жилой дом сгорел в городе Могоча Забайкальского края. Известно о троих погибших, более 10 человек смогли эвакуироваться. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Жилой одноэтажный дом загорелся на улице Зеленая в Могоче. К моменту приезда пожарных горела крыша и внутренняя часть здания, сообщили в ГУ МЧС по Забайкалью 26 марта.

При разборе завалов нашли тела троих погибших. Еще 12 жителей успели эвакуироваться до приезда спасателей.

По одной из предварительных версий, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки, рассказали в СК РФ по Забайкалью.

Ведомство возбудило дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).