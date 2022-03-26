Трое погибли при пожаре в жилом доме в Забайкалье

© 75.mchs.gov.ru
Трое погибли при пожаре в жилом доме в Забайкалье
26 Мар 2022, 09:38

Жилой дом сгорел в городе Могоча Забайкальского края. Известно о троих погибших, более 10 человек смогли эвакуироваться. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Жилой одноэтажный дом загорелся на улице Зеленая в Могоче. К моменту приезда пожарных горела крыша и внутренняя часть здания, сообщили в ГУ МЧС по Забайкалью 26 марта.

При разборе завалов нашли тела троих погибших. Еще 12 жителей успели эвакуироваться до приезда спасателей.

По одной из предварительных версий, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки, рассказали в СК РФ по Забайкалью.

Ведомство возбудило дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Выгребла остатки из трех аптек»: новосибирцы пожаловались на перебои с инсулином «Выгребла остатки из трех аптек»: новосибирцы пожаловались на перебои с инсулином
Последние материалы
26 Мар, 10:48
«Биологические лаборатории» и генетика «южных славян». Сибирские ученые обсудили события в Украине
26 Мар, 10:01
«Пенсионера» Эдуарда Кожемякина отправили на довыборы новосибирского заксобрания
26 Мар, 09:38
Трое погибли при пожаре в жилом доме в Забайкалье
26 Мар, 09:20
«Норникель» продал авиакомпанию NordStar
26 Мар, 08:52
СМИ сообщили о суициде главного по проектам в новосибирском минЖКХ
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования