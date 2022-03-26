В поисках счастья: «Худший человек на свете» Йоакима Триера

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Несмотря на отмену премьер в российских кинотеатрах, в прокат по-прежнему выходят отдельные фильмы с той стороны границы. Йоаким Триер закончил свою трилогию о любимом Осло так, что его картину выдвинули на «Оскар» в двух номинациях: лучший сценарий и лучший фильм на иностранном языке. Тайга.инфо посмотрела на «Худшего человека на свете».

На развилке



В бесконечном потоке давящих новостей и саморазрушительной рефлексии — так живет представитель нового поколения Юлия (Рената Реинсве). Она хотела выучиться на врача, но поняла, что это не ее мечта и ушла в психологи. Там на нее нахлынуло желание фотографировать, и она вновь все бросила и начала сначала. Ее поддерживали родители, а норвежское общество восхищалось смелостью.

На одной из тусовок героиня встречает успешного писателя комиксов Акселя (Андерс Даниелсен Лье). Он старше ее на 15 лет, и вроде бы сразу говорит, что им лучше расстаться, ведь разница в возрасте — это разница в приоритетах, но для Юлии это любовь. Пролог фильма заканчивается на ноте, после которой должна всплыть надпись «они жили долго и счастливо», но нет, впереди 12 глав и эпилог.

Дальнейшее повествование отражено через привычную каждому жизнь. Здесь и высвечивается сильная сторона фильма — как Триер сшивает нити истории. Режиссер чередует визуальные сцены и диалоговые мини-истории, показывающие характеры героев. «Худший человек на свете» — окончание трилогии («Реприза» и «Осло, 31-го августа») режиссера о любимом Осло. С каждой картиной он уходит все дальше и дальше от фигуры города, взамен насыщая фильм людскими историями и переживаниями. Эти люди для него и есть Осло.

Новый человек

Жизнь Юлии охвачена пожаром новых встреч, увлечений и самого трудного из выборов — как жить? На пути к ответу она встретит Эйвинда (Херберт Нордрам), именно его рассказчик за кадром обозначит как «худшего человека на свете». Он не хочет и не может поддерживать увлечения своей девушки. Пока та стремится постигнуть свою национальную идентичность, заботиться об окружающей среде и жить осмысленно, он только и может, что мечтать о Юлии.

Свобода, которую обретает человек лишь в разрушении, делает каждого из героев в некоей мере «худшим человеком», современная мораль здесь бывает беспощадна. Главная героиня отчаянно хватается за надежду дать себе ту жизнь, которая сделает ее счастливой. Борется с удушьем скуки. Безумный мир разрушает героиню так, что в один момент Юлия останавливает его движение, чтобы жить могла лишь она и ее любовь.

Триер изучает семью, границы измены, секс во всех его проявлениях, даже захватывает роль художника в современной системе координат. Пока кто-то занимается любовью, где-то умирает какой-нибудь вид животных, но вместо того, чтобы кричать об ужасе плотских утех во времена всемирной катастрофы, Триер пытается показать нормальность отхода в сторону. Его герои пытаются сбежать от условностей. Новый человек по Триеру зависим: от новостного потока, от поиска высшей цели в своей жизни, от авторитетов и культуры, но не от собственных желаний.

Праздник жизни

Философия картины Триера кроется в его простоте. Режиссер не чурается создавать сюрреалистические эпизоды в своем произведении, однако в них всегда остается верен генеральной идее — показать жизнь. Рассказчик, появляющийся время от времени, служит нам ориентиром того, что Юлия потеряла контакт с собственной судьбой. А эпизод с остановкой времени демонстрирует полыхающий мир героини, в котором единственная возможность жить — это остановить мир.

Парадокс, который пытается нарисовать нам Триер, сокрыт в названии, на деле Юлия просто человек, не плохой и не хороший. Режиссер прекрасно рисует мир, в котором живет героиня, но она же лишь набор разноцветных мазков. Некий проводник идей, который в будущем станет полноценной картиной.

Кирилл Букетов