Полиция набросилась на игрока популярного футбольного клуба после матча с ФК «Новосибирск»

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В Новосибирске задержан игрок популярного любительского футбольного клуба «Амкал" после игры с ФК «Новосибирск». Он фотографировался с детьми, но на него набросились полицейские.

Полицейские задержали футболиста любительского клуба блогеров «Амкал» Василия Маврина после товарищеского матча с ФК «Новосибирск» вечером 26 марта. Об этом первым сообщил в телеграме журналист Дмитрий Егоров. Очевидцы также рассказали Тайге.инфо о задержании Маврина в манеже «Заря».

«Задерживают за то, что он фотографировался с детьми. Пришли несколько полицейских, обещают применить силу. Увели Васю в неизвестном направлении. Какие-то свидетели пишут, что к нему уже применяют силу. Поиграли в футбол, одним словом. Отдали должное зрителям. Может, надо было забить болт на всех и тупо уйти после матча?» — отметил Егоров в телеграме.

Судя по опубликованному видео, двое полицейских набросились на Маврина, которого повалили на футбольное поле. Рядом стояли еще несколько сотрудников МВД.

Позже, уже на улице, сотрудник полиции начал «предупреждать» возмущенных людей. Он схватился за кобуру табельного оружия.





По последним данным, Маврина увезли в отдел полиции.

«Амкал» — это известный любительский футбольный клуб, созданный Германом Попковым. У игроков есть многочисленная аудитория на YouTube и в соцсетях. За команду играют блогеры, тиктокеры, реперы, журналисты и киберспортсмен.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области Тайге.инфо пообещали уточнить информацию.