Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 23

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ продолжают блокировать.

Главное на утро 27 марта

• Пресс-секретарь президента Р Ф Дмитрий Песков прокомментировал заявления Джо Байдена о том, что США «забрали все у российских олигархов». Он утверждает, что в России нет олигархов, а есть только бизнесмены, которые «политикой не занимаются». По мнению Пескова, «последним олигархом, который стремился к власти, был [Михаил] Ходорковский».

«Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смит энд Вессона грабили путешественников», — считает Песков.

• Итальянское государственное телевидение RAI с 30 марта возобновит журналистскую деятельность своих корреспондентов в московском бюро.

• Французский ритейлер «Ашан» (Auchan) не собирается приостанавливать работу в России, заявил ее генеральный директор Ив Клод.

«Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — сказал Клод (цитата по ТАСС).

• Швейцарская страховая компания Zurich Insurance прекратила использовать логотип с латинской буквой Z.

• Россияне в марте стали чаще покупать подержанную технику, пишет РИА Новости со ссылкой на опросы сервисов объявлений. По данным VK, на 35% вырос спрос на смартфоны, ноутбуки и бытовую технику. «Авито» утверждает, что продажи ноутбуков выросли на 28%, а мобильных телефонов — на 16%.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.