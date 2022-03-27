Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 23
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ продолжают блокировать.
Главное на утро 27 марта
• Пресс-секретарь
«Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смит энд Вессона грабили путешественников», — считает Песков.
• Итальянское государственное телевидение RAI с 30 марта возобновит журналистскую деятельность своих корреспондентов в московском бюро.
• Французский ритейлер «Ашан» (Auchan) не собирается приостанавливать работу в России, заявил ее генеральный директор Ив Клод.
«Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — сказал Клод (цитата по ТАСС).
• Швейцарская страховая компания Zurich Insurance прекратила использовать логотип с латинской буквой Z.
• Россияне в марте стали чаще покупать подержанную технику, пишет РИА Новости со ссылкой на опросы сервисов объявлений. По данным VK, на 35% вырос спрос на смартфоны, ноутбуки и бытовую технику. «Авито» утверждает, что продажи ноутбуков выросли на 28%, а мобильных телефонов — на 16%.
*По версии
**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».
***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.