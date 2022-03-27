Красноярский школьник закрылся в кладовке и поджег вещи. Мальчик скончался
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Семилетний мальчик в красноярском Назарово поджег вещи в кладовке. Ребенка увезли в больницу с 98% ожогом кожи. Через несколько часов он скончался. Следственный комитет начал проверку.
Семилетнего мальчика увезли в Назаровскую районную больницу с обширными термическими ожогами, сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю 27 марта.
По версии следствия, с 25 марта 2022 года гости у бабушки и дедушки в квартире на улице Чехова. Вечером 26 марта школьник взял спички, заперся в кладовке и поджег вещи. Дедушка заметил дым, вскрыл дверь и вытащил внука. У мальчика — 98% ожог кожи.
Следственный комитет начал проверку.
UPD (13:46) Ребенок скончался, сообщили в пресс-службе прокуратуры края. По данным ведомства, в кладовке находилась бутылка с горючей жидкостью.
Ведомство даст оценку соблюдению требований противопожарной безопасности и деятельности органов профилактики.
UPD Изменены лид и заголовок.
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