Еще девять новосибирцев скончались от коронавируса

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Еще девять новосибирцев скончались от коронавируса
27 Мар 2022, 10:47

Более 250,1 тыс. новосибирцев заразились ковидом в пандемию. За сутки скончались девять человек.

«Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте: 62, 69, 70 лет и женщины в возрасте 75, 81, 81, 90, 90, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 5325 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 27 марта. 

Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.

В отделениях реанимации остается 159 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 21 пациент.

Подтверждено 268 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 250124, выписаны более 229,3 тыс.

В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 1087 пациентов, в том числе 42 ребенка.


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