Еще девять новосибирцев скончались от коронавируса
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Более 250,1 тыс. новосибирцев заразились ковидом в пандемию. За сутки скончались девять человек.
«Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте: 62, 69, 70 лет и женщины в возрасте 75, 81, 81, 90, 90, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 5325 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 27 марта.
Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.
В отделениях реанимации остается 159 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 21 пациент.
Подтверждено 268 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 250124, выписаны более 229,3 тыс.
В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 1087 пациентов, в том числе 42 ребенка.
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