Уголовное дело возбудили против адвоката в Приангарье за удар следователя дверью
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В иркутском Тайшете задержали адвоката. Женщину подозревают в том, что она на выходе из суда ударила дверью следователя, а также попыталась выбить телефон из рук сотрудницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В Тайшете 40-летнюю женщину-адвоката, которую подозревают в «применении насилия к следователю», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области 27 марта.
По данным полиции, офицер юстиции попыталась вручить адвокату процессуальный документ, на что правозащитница «отреагировала агрессивно» и попыталась выбить телефон из рук следователя, а затем на выходе из зала суда «умышленно» ударила сотрудницу СК дверью. Женщину задержали в пригороде Иркутска.
Против адвоката возбудили дело по ч. 3 ст. 296 УК (насильственные действия в связи с производством предварительного расследования, совершенные с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).
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