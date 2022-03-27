Роберт Эйхе: палач, ставший жертвой

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Роберт Эйхе занимал пост руководителя Западной Сибири в жестокое время. Апологет большого террора, он сам закончил жизнь, обвиненный в чудовищных преступлениях. С вершин власти Эйхе упал вниз в ранге наркома и был расстрелян. Спустя почти два десятилетия его реабилитировали, и палач превратился в жертву. Тайга.инфо поговорила о судьбе политического деятеля с новосибирским историком и исследователем репрессий Алексеем Тепляковым.

Тайга.инфо: Насколько у Эйхе была типичная биография для того времени?

— Эйхе, конечно, одна из центральных фигур, потому что он занимал руководящие посты в течение почти пары десятилетий — самых переломных: с 1922 по 1937 годы. Он отметился во всех политических кампаниях и был очень активным. Всегда бежал впереди паровоза, всегда с барабаном на шее. Был уверен, что гораздо правильнее перегнуть, чем недогнуть.

При том, что среди руководства большевиков был немалый пласт образованных людей из, так сказать, служащих, пусть зачастую и низших, Эйхе нам являет образцовый пример социальной мобильности, когда человек из самого низа делает фантастическую карьеру. Он из батраков, слесарь. На излете первой русской революции вступил в партию. За подпольную деятельность ненадолго арестовывался, эмигрировал, потом вернулся. Всего раз побывал в ссылке. Это пример очень счастливой революционной судьбы. Ну, а после революции он уже пошел по продовольственной части.

Тайга.инфо: Возникает резонный вопрос: почему?

— Как говорил Ленин, социализм — это учет. Так что распределение было гораздо важнее производства. И хлебное место тогда было очень авторитетным: все наркомпроды были важными чиновниками. В 1919 году Роберт Эйхе — нарком продовольствия Советской Латвии, а после ее падения перебирается в Челябинск: заместитель губернского продкомиссара, заместитель председателя губисполкома, председатель губкома партии.

Тайга.инфо: Почему Эйхе оказался в Сибири?

— Вообще-то, Сибирь была местом зачастую такой штрафной колонизации в том числе и для ответственных работников. Возможно, были какие-то интриги, которые выбросили Эйхе в Сибирь. Этим местом не дорожили — все начальники мечтали отсюда побыстрее убраться. А вот Эйхе здесь застрял и, как выяснилось, себя нашел: сколотил вокруг себя клан и устойчиво рос по службе.

Он отличился сразу. В это время был НЭП, и продразвестку заменили продналогом. Но его собирали столь свирепо, что было колоссальное недовольство населения, и был реальный голод, от которого погибли десятки тысяч сибиряков. Под суд в 1921 году отдали 900 продовольственных работников. Эйхе, возможно, и наводил порядок после своего назначения, но то, что вытворяли продкомовцы в 1922—1923 годах — это, конечно, страшные вещи. Людей запирали зимой в холодных амбарах, морозили, морили голодом. Трибуналы конфисковывали все имущество.

Тайга.инфо: Действия Эйхе явно оценили наверху.

— Он стал заместителем председателя Сибревкома. Председатель Лашевич часто болел: лечился и отдыхал месяцами, поэтому решал всё Эйхе. Фактически он стал главой Советской власти в Сибири. С декабря 1925 года он уже занимал пост председателя Сибкрайисполкома, а дальше пошел по партийной линии. В 1929 году стал первым секретарем Сибирского крайкома ВКП (б), а с 1930 года после изменения территориального деления в регионе — первым секретарем Западно-Сибирского крайкома ВКП (б). Этот пост оказался в руках Эйхе на долгие семь лет.

На фоне постоянной ротации кадров, осуществлявшейся ЦК ВКП (б), Эйхе единственный из 53 коммунистов, входивших в бюро Сибкрайкома, оставался на своем месте с 1924 по 1930 год. Конечно, как преданный сторонник Сталина и борец с оппозицией. Недаром Эйхе потом писал Сталину, что всю жизнь преданно и беспощадно проводил в Сибири политику партии.

Тайга.инфо: Но там ведь была интересная история с «заговором» против Эйхе, когда против него выступили многие руководящие деятели партийной верхушки в регионе.

— Была такая замечательная история. Начнем с того, что в 1929 году началась коллективизация, и уже в конце года Микоян сказал, что Сибирь по перегибам побила все рекорды в так называемом раскулачивании. Эйхе осуществлял такой натиск на крестьян, что даже несмотря на колоссальные перегибы, получил орден Ленина. А ведь в Сибири с 1930 по 1933 год умерли 500 тыс. человек. В 1930-м выслали 40 тыс. крестьян, а 5 тыс. расстреляли, в 1931 году выслали 140 тыс. раскулаченных и расстреляли более 1 тыс.

Второй секретарь крайкома написал Сталину, что Эйхе — грубый администратор, некомпетентный руководитель, который подорвал сельское хозяйство в Сибири, поэтому его нужно убрать. Роберт Эйхе и в самом деле был человеком малограмотным: в его анкете я с удивлением увидел, что на вопрос о том, какие языки он знает, Эйхе ответил: латинский. Думал он, понятно, про латышский.

Сталин пришел в ярость, что его назначенца оспаривают подчиненные. Расценил это как грубое нарушение партийных правил, ведь первого секретаря никакая демократия не касалась, поскольку это была креатура лично товарища Сталина. Поэтому он и разогнал весь крайком, а в дальнейшем эти люди погибли.

Тайга.инфо: Эйхе, как правило, упоминают, как только речь заходит о «большом терроре». Вспоминают его слова о «тройках».

— После февральско-мартовского пленума он чувствовал себя подвешенным в воздухе. Ведь Сталин прямо там сказал, что все работники, которых сочтут ненужными, будут заменены. В Сибири начались аресты руководящих партработников, и Эйхе давал санкцию. А если сначала не давал и даже звонил Ежову, то потом все равно со всем соглашался. Известны случаи, когда при нем чекисты избивали арестованных, и он никак не вмешивался. Наоборот, давил и требовал признаний. Как глава «тройки», он скрепил своей подписью до октября 1937 года 12 тыс. смертных приговоров.

Тайга.инфо: Часто пишут, что Эйхе был одним из вдохновителей самой идеи «троек». Так ли это?

— Говорить об этом утвердительно оснований нет. Документальная база в этом случае отсутствует. Но Эйхе был одним из самых активных, и поэтому Западносибирский край получил огромный лимит на расстрелы. И он постоянно выступал за то, чтобы стрелять всё больше и больше. Поэтому Сталин и передвинул его наверх — взял в Москву.

Тайга.инфо: Он стал наркомом земледелия. Это было явное повышение.

— И в это же самое время на него был получен обширный компромат, выбитый из ответственных работников. Высокое положение наркома и кандидата в члены Политбюро не спасло. Материалы на Эйхе, выбитые из высокопоставленных чиновников, накапливались день ото дня. Иосиф Варейкис среди названных 68 ответработников-заговорщиков назвал и его. К весне 1938 года в Сибири подряд арестовали три состава высших руководящих работников. И товарищ Сталин сделал вывод, что Эйхе очень скомпрометирован. В Новосибирске всех ставленников Эйхе арестовали и выбили нужные показания.

Сам Роберт Эйхе был арестован 29 апреля 1938 года, После побоев он дал показания, что был руководителем «правотроцкистских фашистов» в Западной Сибири.

Тайга.инфо: Многих удивляет, что уничтожены были, в том числе, и самые верные режиму люди.

— Была идея великой чистки: все причастные к крупным делам 1920−1930-х годов должны быть устранены. Так сказать, по сумме компрометирующих материалов. Кто-то был малокомпетентным, кто-то имел связь с врагом народа, а кто-то не так высказался о товарище Сталине. Ведь чекисты всё докладывали Сталину, и у него не было иллюзий, что ему все вокруг аплодируют. Сталинскому режиму, как говорят исследователи, была свойственна излишняя репрессивность, когда карательные усилия становятся самодовлеющими и система требует постоянного самоуничтожения.

Тайга.инфо: Думал ли Эйхе, что сам попадет в жернова карательной машины, которую он так пестовал?

— Полагаю, что Эйхе надеялся, что в условиях этой мясорубки он, став наркомом, проявит себя еще больше, и Сталин сделает его даже заместителем председателя Совнаркома. Думаю, что он надеялся до последнего момента. Его письмо Сталину — это типичное письмо арестованного номенклатурщика. Главная суть: «А меня-то за что? Оклеветали! Я верен вам, товарищ Сталин!» Письмо Эйхе отличалось от других писем только тем, что оно было более откровенным: он решительно и беспощадно проводил линию партии и готов был за нее умереть!

Тайга.инфо: Эйхе расстреляли. Известно, где это произошло?

— Эйхе нашел в себе силы отказаться от показаний и продержался до начала 1940 года. Он не мог знать, что его жену расстреляли еще в 1938-м. Чекисты продолжали его пытать в Сухановской тюрьме, в кабинете Берии. Эйхе били резиновыми палками, вымогая признание в шпионаже, выбили глаз и, не добившись ничего, расстреляли на Лубянке 4 февраля. Прах сожгли в Донском монастыре и вывалили в так называемую яму невостребованных прахов на кладбище монастыря. Там же прах Ежова и многих крупных чекистов, в том числе писателя Бабеля.

Тайга.инфо: Мы ничего не сказали о Эйхе как о человеке. Кроме того, что это был человек грубый и необразованный. Что говорили о нем современники?

— Меня он шокировал своей жестокостью. Для него было характерно лицемерие. В 1935 году Эйхе обедал в тесной полуподвальной столовой, в окна которой то и дело заглядывали голодные новосибирцы, а вскоре по его указке были построены знаменитые обкомовские дачи. Удивляла роскошь обстановки и обилие прислуги. Выстраивая преданный себе аппарат, он не забывал укреплять его земляками. Особенно много латышей служило в ОГПУ-НКВД. Эйхе всячески поощрял культ своей личности, одобрив переименование в свою честь колхозов, района в Новосибирске и станции Инская.

Тайга.инфо: После разоблачения культа личности Сталина Роберт Эйхе был реабилитирован. Его имя снова вспомнили.

— Эйхе реабилитировали в 1954 году. Книг о нем я не видел, но статей и воспоминаний появилось немало. Вышла диссертация в Прибалтике. В учебнике по истории партии Эйхе упоминался среди высокопоставленных репрессированных. То есть его приводили как пример такого верного ленинца, которого партия реабилитировала, которого помнят и называют в его честь улицы. Есть улица Эйхе и у нас в Первомайском районе. То, что она носит это имя и сегодня, вполне соответствует нашему шизофреническому обществу. В нашей топонимике присутствует сегодня много плачей.

Верный сын компартии, уничтоживший во славу ее десятки тысяч человек и превращенный ею же в прах, он был посмертно восстановлен в КПСС и продолжал служить «делу коммунизма». Перестройка развенчала Эйхе, но вернула ему могилу. А его бесчисленные жертвы так и лежат безвестно, в тех же секретных могильниках.

Но писать об этом человеке всё равно надо, хотя книга о нем появится, возможно, нескоро.

Беседовал Владимир Кузменкин